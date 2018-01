Choque entre trens deixa três mortos na Coréia do Sul Um acidente entre dois trens deixou pelo menos três mortos e 80 feridos na manhã desta sexta-feira em Daegu, no sul da Coréia do Sul. A polícia informou que o trem com 176 passageiros bateu em um trem de carga que estava parado na estação. Segundo as equipes de resgate, o número de morte deve aumentar já que vários feridos foram retirados dos vagões em estado grave. Na Suíça, na tarde desta quinta-feira, 64 pessoas ficaram feridas num choque frontal de trens de passageiros em Gsteigwiler, depois que um dos maquinistas desrespeitou um sinal vermelho. Cerca de 280 passageiros estavam nos dois trens.