Choque entre trens mata 22 na Espanha Foram 22 os mortos em um choque entre um trem de passageiros e outro de carga no centro da Espanha. Outros 16 passageiros estão desaparecidos. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira. A locomotiva e os primeiros vagões se incendiaram logo após o acidente, próximo a cidade de Chinchilla, na província de Albacete, a 250 quilômetros a sudeste de Madri. Dos 38 feridos, três estão em estado grave, segundo as autoridades ferroviárias do país.