Choque entre trens mata pelo menos 57 pessoas no Egito O ministro da Saúde egípcio, Hatem El-Gabaly, informou nesta segunda-feira que 57 pessoas morreram e 128 ficaram feridas no choque entre dois trens de passageiros no delta do Nilo, ao norte do Cairo. Os feridos, vários deles em estado grave, foram levados para seis hospitais da região onde aconteceu o acidente, um dos piores ocorridos no Egito desde 2002, disse El-Gabaly, citado pela agência egípcia de notícias Mena. Fontes policiais e médicas informaram anteriormente que pelo menos 80 pessoas tinham morrido no acidente. O acidente ocorreu às 7h15 (1h15 em Brasília) entre um trem procedente da cidade nortista de Lardo e outro que esperava na estação Qalyoub, 20 quilômetros ao norte da capital do Egito. Mais de 45 ambulâncias levaram as vítimas aos hospitais de Qaliubiya e de Shebin al-Qanater. Efetivos do Exército, membros da Defesa Civil e equipes médicas participam dos trabalhos de resgate. O Governador de Qaluibiya, Adli Hussein, que se deslocou junto com outros vários altos funcionários egípcios ao local do acidente, afirmou que a colisão ocorreu quando o trem número 808 que circulava em alta velocidade se chocou com a parte traseira de outro, que vinha da de Qaliub. Fontes do Ministério de Transporte disseram que vários vagões descarrilaram e tombaram, e que os bombeiros conseguiram controlar um incêndio no trem que procedia de Lardo. A maior tragédia ferroviária da história do Egito ocorreu em fevereiro de 2002, após o incêndio de um trem que cobria o trajeto entre Cairo e Luxor (sul), lotado de passageiros, e que deixou 376 mortos, segundo números oficiais. Notícia atualizada às 10h15min