Choque entre trens pode ter deixado 12 mortos Pelo menos 12 pessoas morreram e 30 ficaram gravemente feridas em um acidente entre trens, nesta quarta-feira, perto da cidade de Selby, no norte da Inglaterra. Segundo a polícia britânica, cerca de 60 pessoas estão presas dentro do trem de passageiros, que se chocou, em alta velocidade, com um trem de carga. Aparentemente, a colisão ocorre depois que um veículo descontrolado atravessou a linha e chocou-se com o trem de carga, que acabou descarrilando. Poucos minutos depois, o trem que transportava mais de 100 passageiros colidiu com o trem de carga, segundo informações da companhia Railtrack. O trem de passageiros, que cumpria o trajeto entre Newcastle e Londres, tinha acabado de deixar a cidade de York. Cerca de 100 bombeiros estão no local. As informações são das agências internacionais.