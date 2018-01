Choque na Faixa de Gaza deixa 5 mortos Três soldados israelenses e dois palestinos morreram na madrugada deste sábado, em conseqüência dos combates ocorridos quando de um ataque lançado pela Frente Popular de Libertação da Palestina (FPLP) contra uma posição do exército israelense próxima a uma colônia judia, no sul da faixa de Gaza. Depois do ataque o Exército israelense bloqueou o setor sul da faixa de Gaza. Dentre as vítimas do lado israelense, estava um oficial. Sete soldados de Israel ficaram feridos. Os corpos dos dois soldados palestinos mortos estão em poder das forças israelenses. A FPLP informou que matou também diversos colonos judeus durante a ação. Trata-se do primeiro ataque do tipo lançado por um comando palestino contra o exército israelense desde o começo da Intifada, em setembro do ano passado.