Choques com traficantes deixam 21 mortos Autoridades mexicanas informaram ontem que 21 pessoas morreram em confrontos entre narcotraficantes e a polícia no município de Vila Ahumada, perto da fronteira com os EUA. Os choques começaram depois que os criminosos sequestraram nove pessoas. Entre os mortos estão um soldado e seis reféns. Ainda ontem, homens armados invadiram uma prisão no Estado de Coahuila. Eles libertaram nove presos e mataram outros três que haviam acabado de ser transferidos.