Choques deixam 12 mortos em Guanajuato Um tiroteio em plena luz do dia entre traficantes e forças de segurança mexicanas deixou ontem pelo menos 12 mortos em uma pequena cidade da região central do México. Os criminosos abriram fogo e lançaram granadas contra a polícia federal e soldados do Exército após uma tentativa de prisão realizada no vilarejo de Apaseo el Alto, no Estado de Guanajuato. De acordo com a polícia, a maioria dos mortos pertencia ao narcotráfico.