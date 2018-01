Choques deixam 2 mortos e 37 feridos na Tailândia Os duros combates entre soldados de Mianmar e um grupo rebelde que tentavam entrar hoje na Tailândia causaram a morte de dois civis e deixaram 37 soldados feridos, informou o Exército tailandês. Confrontos foram registrados em pelos menos três áreas de fronteira entre soldados do Exército de Mianmar e combatentes do Exército do Estado Shan, um grupo guerrilheiro que luta pela independência da minoria étnica shan. Não há informações sobre vítimas do lado de Mianmar. O governo do país não comentou o episódio. "Nós utilizaremos todos os meios para preservar nossa soberania e a integridade territorial do país", disse Pradap Pibulsonggram, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Mianmar.