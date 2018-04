Choques deixam 60 feridos em Honduras

Um dia depois do golpe militar que depôs o presidente hondurenho, José Manuel Zelaya, soldados do Exército enfrentaram cerca de 3 mil manifestantes ontem nas proximidades do palácio presidencial, em Tegucigalpa. O confronto deixou pelo menos 60 feridos. A coordenadora nacional de difusão da Cruz Vermelha de Honduras, Norma Archila, disse ao Estado não descartar a possibilidade de um aumento no número de vítimas. Veja também: Deposição de Zelaya é ilegal, diz Obama Golpes de Estado são cada vez mais raros, mostra pesquisa Lula ouve líder e busca isolar país Diplomatas denunciam 'blecaute midiático' Chávez fortalece opositores do bolivarianismo Podcast: Lula condena ato que tirou o chefe de estado de Honduras do poder Novo presidente responde ameaças de Chávez Na Nicarágua, Zelaya conta como foi destituído Entenda a origem da crise política em Honduras Podcast: Professor da Unesp analisa Golpe de Estado em Honduras Perfil: Eleito pela direita, Zelaya fez governo à esquerda Ficha técnica: Honduras, um país pobre e dependente dos EUA Um dos funcionários do governo deposto, Carlos Zelaya, que participava das manifestações na capital disse que "os militares saíram do palácio do governo batendo nos manifestantes e procurando pelos líderes do grupo". Vários disparos foram ouvidos. Zelaya diz que além dos militares, alguns manifestantes também portavam armas de fogo. O confronto ocorreu no dia em que os governos de Venezuela, Equador, Nicarágua e Bolívia - países-membros da Aliança Bolivariana para as Américas (Alba) - anunciaram a retirada de seus embaixadores da capital hondurenha e advertiram que não reconhecerão os embaixadores designados pelo governo autoproclamado. Os três únicos países que fazem fronteira seca com Honduras - Guatemala, El Salvador e Nicarágua - anunciaram ontem que suspenderão o comércio com o vizinho por 48 horas, aumentando ainda mais o isolamento de Honduras. Hoje, às 12 horas (horário de Brasília), o presidente deposto fará um discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, quando deve ser aprovada uma resolução condenando o golpe em Honduras. O presidente da Assembleia-Geral, o nicaraguense Miguel D?Escoto, pediu que os 192 Estados-membros da ONU protestem contra a queda de Zelaya e condenem as "forças reacionárias" que tomaram o poder. O porta-voz do presidente de Honduras, Guillermo Paz Manuelles, disse que ele e outros membros do governo deposto estão sendo ameaçados de prisão, deportação e morte pelos golpistas. "Todas as pessoas próximas do presidente estão na clandestinidade", disse. Movimentos sociais e sindicais de Honduras divulgaram ontem uma lista com os nomes de oito militantes ameaçados de morte. Depois de obrigar Zelaya e a chanceler hondurenha, Patricia Rodas, a abandonar o país, os militares estariam perseguindo membros do Bloco Popular Sindical e da Coordenadoria Popular de Movimentos Sociais (Copinh), que apoiavam Zelaya. GOLPE Zelaya foi preso por militares em casa na noite de domingo e enviado de avião, ainda de pijamas, para um exílio forçado na Costa Rica. O presidente deposto pressionava pela realização de uma consulta popular, que seria realizada no domingo. O plebiscito permitiria a Zelaya alterar a Constituição para candidatar-se à reeleição nas eleições de novembro. A Suprema Corte e o Legislativo consideraram a votação ilegal e recorreram ao Exército para derrubar Zelaya. Logo após o golpe, os deputados escolheram Roberto Micheletti, líder do Congresso, para presidente de facto do país. Em entrevista à Reuters, Micheletti disse que o golpe salvou o país do "chavismo" e disse que Zelaya estava desrespeitando as leis de Honduras. "O presidente estava seguindo um modelo que não é aceito pelos hondurenhos e levando o país em direção ao ?chavismo?", disse. Ex-aliado de Zelaya, Micheletti opunha-se à aliança com o presidente venezuelano, Hugo Chávez. "Honduras está mais democrática hoje do que há três dias", disse o presidente designado. "Não houve golpe. O país e a maioria da população apoia essa sucessão democrática." Para ele, se Zelaya permanecesse no poder, o país teria de acabar seguindo não a lei, mas os caprichos do presidente. Chávez voltou a dizer ontem que não tolerará agressões a diplomatas venezuelanos. "Se acontecer algo com o embaixador da Venezuela, isso seria motivo de guerra. Por isso, os golpistas devem ter muito cuidado."