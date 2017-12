Choques deixam quatro mortos no Afeganistão Dois soldados paramilitares afegãos e dois oficiais de polícia morreram em um tiroteio entre os dois grupos disseram autoridades locais neste sábado. O incidente ocorreu na noite de sexta. Os quatro mortos são as vítimas mais recentes dos violentos desentendimentos entre facções armadas e forças de segurança do governo, um problema que expõe a falta de controle do governo central liderado pelo presidente Hamid Karzai. No oeste do Afeganistão, soldados do Exército afegão treinados pelos Estados Unidos mataram um suposto militante do grupo fundamentalista islâmico Taleban e detiveram 19 pessoas.