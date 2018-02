Choques em Baquba deixam 40 iraquianos mortos Pelo menos 40 iraquianos morreram e um número não divulgado de soldados americanos ficou ferido nos mais ferozes choques de hoje no Iraque, na cidade de Baquba, segundo fontes hospitalares. A cidade, ao norte de Bagdá, abriga uma população mista de xiitas e sunitas. Os confrontos entre rebeldes e forças da coalizão liderada pelos EUA começaram na sexta-feira à noite, quando os insurgentes atacaram com fogo de artilharia um posto da polícia iraquiana, o escritório do governador e o departamento de assuntos civis do contingente militar americano, segundo fontes do Exército dos EUA. A mais difícil semana para as tropas dos EUA no Iraque se encerra com pesados combates também em Adhamiya - um distrito sunita de Bagdá - e choques esporádicos em Faluja. Segundo testemunhas, pelo menos 450 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas nos combates de Faluja - quase ininterruptos desde segunda-feira. Ao mesmo tempo, chefes da milícia rebelde leal ao clérigo xiita radical Muqtada al-Sadr declararam um cessar-fogo na cidade sagrada de Kerbala para a celebração dos feriados que marcam o fim da Ashura - o período anual de luto pela morte do fundador da seita xiita, imã Hussein. O festival religioso começou na sexta-feira à noite e se estende até o anoitecer de amanhã. A milícia de Al-Sadr, as Brigadas Mahdi, controla parcialmente as cidades de Kufa e Najaf, no sul do Iraque. Na sexta-feira, soldados americanos retomaram o controle de Kut, que também estava parcialmente dominada pelos rebeldes xiitas.