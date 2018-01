Choques em Mosul mostram dificuldade em restabelecer ordem no Iraque Tiroteios na cidade de Mosul e saques em Bagdá deixam em evidência as graves dificuldades que enfrentam os iraquianos e as tropas norte-americanas para restaurar a ordem no país, embora os combates mais intensos tenham terminado. Um hospital de Mosul, a terceira cidade mais importante do país, informou que 17 pessoas morreram e 18 ficaram feridas após dois dias de distúrbios. Alguns dos feridos afirmaram que foram vítimas de disparos efetuados por tropas norte-americanas. O comando militar da coalizão afirma que os soldados foram atacados por franco-atiradores. O Comando Central no Catar confirmou que soldados mataram sete iraquianos durante distúrbios nesta terça-feira, mas não se pronunciou sobre as acusações de que fuzileiros navais dispararam contra civis. Os confrontos aparentemente começaram com um tentativa da polícia de evitar saques na sede do Banco Central, próximo ao gabinete do governo. O Banco foi completamente destruído por um incêndio. Amar Ghanem Abdullah, um policial de 25 anos que ficou ferido disse que recebeu ordens para evita os saques. Como advertência à população, os policiais atiraram para o alto. Os fuzileiros americanos que estavam fazendo guarda no alto de prédio, vendo o tiros partindo do solo, abriram fogo contra a multidão. Mosul tem sido palco de diversos confrontos desde que forças norte-americanas e curdas entraram na cidade, sem maior resistência por parte dos iraquianos. As tensões entre os residentes árabes e a minoria curda vem aumentando desde então. Em Bagdá, apesar de a polícia iraquiana e tropas norte-americanas patrulharem a cidade, os saques continuam. Um depósito de alimentos foi saqueado e dezenas de homens tentavam se apoderar do dinheiro de um Banco. Veja o especial :