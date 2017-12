Choques entre Índia e Paquistão deixam 8 mortos Tropas da Índia e do Paquistão trocaram disparos de morteiros e metralhadoras na fronteira da disputada Caxemira, deixando pelo menos oito civis mortos e 21 feridos, Dezenas de milhares de moradores das aldeias dos dois lados da fronteira viram-se obrigados a deixar suas casas. Segundo um porta-voz da polícia indiana na região, três civis morreram e seis ficaram feridos em Jhalas por causa de disparos de morteiros feitos pelo Exército paquistanês. O Exército do Paquistão, por sua vez, informou que cinco civis morreram e 15 ficaram feridos, entre eles três crianças, em bombardeio lançado por tropas indianas. No Estado indiano de Jammu, a Força Aérea da Índia e unidades de infantaria mecanizada do Exército fizerm exercícios militares, com ataques simulados ao aeroporto, à estação ferroviária e à sede da polícia local. No Punjab, outro Estado indiano próximo à fronteira, algumas cidades fizeram treinamento de toque de recolher, pela primeira vez desde a guerra indiano-paquistanesa de 1971. Os confrontos acontecem enquanto o vice-secretário de Estado dos EUA, Richard Armitage, está viajando para Nova Delhi para tentar convencer o governo da Índia a buscar uma solução pacífica para o conflito.