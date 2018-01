Choques entre maoístas e grupo étnico matam 27 no Nepal Pelo menos 27 pessoas morreram no sul do Nepal nos confrontos de quarta-feira, 21, entre militantes maoístas e membros de um grupo étnico, segundo os últimos números divulgados nesta quinta-feira, 22, pelas autoridades. A polícia detalhou que os mortos na localidade de Gaur, na região de Terai, chegaram a 27, inclusive cinco mulheres. Nas últimas horas foi confirmada a morte de mais três pessoas. Na quarta-feira, cerca de 700 maoístas e 1.500 membros do grupo Madhesi Janaadhikar Forum (MJF, Fórum para a defesa da etnia Madesh) se dirigiram ao mesmo local para realizar atos políticos e iniciaram um violento combate. Após os distúrbios, as autoridades impuseram um toque de recolher que continua em vigor. O Nepal vive momentos de tensão, com empresários e comerciantes protestando contra a ex-guerrilha maoísta, acusada de extorquir e intimidar a população apesar do acordo de paz de novembro. Os rebeldes assinaram um acordo com o governo pelo qual se comprometeram a abandonar as armas após uma década de guerra civil. O país atravessa um processo de transição que prevê a incorporação dos ex-guerrilheiros ao governo e a convocação de eleições, em junho, para formar uma Assembléia Constituinte.