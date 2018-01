Choques entre milícias deixam 40 mortos no Afeganistão Pelo menos 40 pessoas morreram em choques entre milíciais pró-governo no Afeganistão, na Província de Helmand, informou neste sábado a agência estatal Bajtar. Os combates começaram sexta-feira na cidade de Greshek entre as forças de dois comandantes leais ao presidente Hamid Karzai. Ambos usaram artilharia pesada, o que resultou em danos em muitas lojas de Greshek. Segundo fontes locais, quatro dos mortos eram civis.