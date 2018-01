Choques entre milícias e policiais deixam quatro feridos em Gaza Pelo menos quatro palestinos foram feridos num tiroteio entre milicianos e forças policiais na quinta-feira à noite na Cidade de Gaza, informaram testemunhas e fontes médicas palestinas. O confronto aconteceu depois de o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, ordenar ao governo do Hamas que retirasse das ruas de Gaza os membros da nova força de segurança, formada em sua maioria por milicianos do grupo islâmico. A polícia palestina, formada majoritariamente por membros do grupo nacionalista Fatah, leais a Abbas, recebeu ordens de responder com o uso da força a qualquer ataque das forças do Hamas. Segundo fontes médicas de Gaza, os policiais enfrentaram membros da nova força, formada por cerca de 3 mil homens, em sua maioria militantes do braço armado do Hamas. A nova força entrou em ação na quarta-feira. Sua missão é servir de apoio à polícia para impor a lei e ordem, e acabar com a situação de caos nos territórios palestinos. No entanto, o porta-voz do Ministério do Interior palestino, Khaled Abu Helal, negou qualquer implicação da nova força de segurança no confronto. "Homens suspeitos armados atiraram contra os policiais e a força de apoio (criada pelo Hamas), a fim de provocar problemas", disse. Ele afirmou que "pessoas suspeitas vão tentar aumentar as tensões para produzir choques entre as duas forças", e pediu "um exercício de autocontrole". Testemunhas disseram ter ouvido disparos na Cidade de Gaza, perto da principal delegacia de polícia. Seis palestinos foram detidos na madrugada passada em diferentes pontos da Cisjordânia por forças do exército israelense, durante as freqüentes operações noturnas para capturar homens procurados pelos organismos de segurança. Na cidade de Nablus, um membro da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) e dois da Jihad Islâmica foram detidos. Em Belém foram capturados outro membro da Frente Nacional e outro suposto ativista do Fatah, segundo a imprensa israelense.