Choques entre soldados e opositores matam 20 As forças leais ao ditador Bashar Assad atacaram cidades do interior da Síria ontem. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, 20 pessoas foram mortas, entre elas opositores, civis e soldados do governo, que foram baleados por rebeldes na cidade de Qalaat al-Madyaq, na região de Hama. Em Homs, a ofensiva contra os bairros que concentram dissidentes entrou no 11.º dia. Ainda ontem, diplomatas da Liga Árabe afirmaram que armar a oposição a Assad passou oficialmente a ser uma opção, caso o ditador não cesse a repressão aos rebeldes que há 11 meses exigem sua deposição.