Choques entre talebãs e militares matam 105 no Afeganistão Uma das ondas mais selvagens de violência desde que os talebãs foram retirados do poder do Afeganistão começou no país nesta quinta-feira, com as forças da coalizão lideradas pelos Estados Unidos entrando em vários combates com insurgentes. Dois carros-bomba e um ataque rebelde massivo em um vilarejo deixaram mais de 105 pessoas mortas. A maior parte dos ataques e confrontos ocorreu nas províncias de Helmand e Kandahar, onde tropas da Otan estão agendadas para se mobilizar nos próximos meses. Os confrontos no país nunca foram tão violentos quanto os das últimas 24 horas. O número de talebãs mortos na noite de quarta-feira e nesta quinta chegou a 87, disseram oficiais afegãos e americanos. Outros 15 policiais afegãos, um civil americano, um soldado canadense e um civil afegão foram vítimas fatais dos ataques, que se concentraram na fronteira com o Paquistão. Cronologia dos confrontos A onda de violência começou após um ataque rebelde a um quartel-general da polícia e do governo em Musa Qala, na província de Helmand. O ministro do Interior disse que cerca de 40 militantes foram mortos nesse primeiro ataque, mas a polícia afirmou que resgatou apenas 14 corpos. O ministro do Interior disse que 13 policiais foram mortos e cinco feridos neste primeiro confronto. O ataque foi revidado graças a reforços de tropas policiais afegãs, fazendo os insurgentes fugirem, disse o porta-voz do exército britânico, capitão Drew Gibson, que tem tropas na província de Helmand. Enquanto isso, a coalizão liderada pelos EUA disse que 27 talebãs foram mortos durante uma operação na província vizinha de Helmand, Kandahar, na quinta-feira. O exército disse que o número confirmado era de 7 mortos e que de 15 a 20 rebeldes poderiam ter sido mortos em bombardeio no vilarejo de Azizi. Em uma outra batalha em Kandahar, um soldado canadense e cerca de 18 talebãs foram mortos na noite de quarta-feira, disse o porta-voz do exército canadense, major Scott Lundy. Os soldados canadenses estavam apoiando as forças afegãs em uma missão contra rebeldes talebãs no distrito de Panjwayi quando foram atacados com lança-granadas e armas de fogo de pequeno porte, disse Lundy. Uma soldado, a capitã Nichola Goddard, foi morta no confronto, disse o porta-voz. Três soldados afegãos foram feridos e cerca de 35 militantes foram presos, disse Lundy. Uma bomba explodiu ao lado de uma estrada da cidade de Kandahar, atingindo um comboio do exército afegão nesta quinta-feira, ferindo dois civis, disse o policial Sher Shah. Nenhum soldado foi atingido. Um carro-bomba, na cidade de Herat, próxima à fronteira iraniana, matou um civil americano em um treinamento de um projeto policial do Departamento do Estado, disse o porta-voz da embaixada americana, Chris Harris. Dois outros americanos foram feridos, disse Harris. A cidade de Herat, que não é uma área talebã, tem sido uma área livre da violência neste ano, mas os militantes têm ampliado as suas ações para fora de suas bases, atingindo toda a fronteira paquistanesa. Um segundo ataque de carro-bomba ocorreu perto dos portões de uma base do exército afegão na cidade de Ghazni, disse o porta-voz da província, Sher Alam. A explosão deixou o motorista do carro-bomba morto, e dois civis que passavam pelo local feridos. Nenhum soldado dentro da base foi ferido. Ainda em Ghazni, rebeldes emboscaram duas patrulhas policiais, matando dois oficiais e ferindo cinco, disse Alam. Ajuda da Grã-Bretanha Forças britânicas ajudaram a retirar a maior parte da população de Helmand devido aos ataques, mas não proveu ajuda militar, em parte para deixar que a polícia afegã mostrasse que eles conseguem derrotar os insurgentes. "Se eles expulsarem os talebãs, ganharão muito crédito", disse Alam. "A Polícia Afegã Nacional demonstrou que retomou o controle de Musa Qala", completou. Lundy disse que os comandantes do exército estudam se a uma conexão direta entre os combates em Helmand e Kandahar. Lundy ainda informou que a única conexão encontrada até agora é de que todos os rebeldes eram talebãs. A escalada da violência no sul, com militantes lançando cada vez mais ataques cada vez mais poderosos e utilizando homens-bomba, aumentam enquanto a OTAN se prepara para assumir o controle das operações de segurança da coalizão liderada pelos EUA, que têm caçado talebãs e militantes da Al-Qaeda na região desde 2001. As tropas do Canadá, Grá-Bretanha e Holanda estão baseadas na região sul. O parlamento canadense aprovou, com maioria mínima, que as tropas do país continuem sua missão no Afeganistão por mais dois anos, até fevereiro de 2009.