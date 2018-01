Choques na Caxemira deixam 6 mortos e 9 feridos Choques entre soldados indianos e militantes islâmicos ocorridos neste domingo deixaram pelo menos seis mortos - inclusive dois civis - e nove feridos num distrito de fronteira na porção da Caxemira controlada pela Índia, informou a polícia. No primeiro confronto, forças de segurança isolaram uma casa na cidade de Doda após receber informações de militantes estariam escondidos no local. Quando foi pedido aos suspeitos que se rendessem, eles responderam com disparos e um tiroteio foi iniciado. Dois rebeldes e um soldado morreram, disse um policial. O fogo cruzado também deixou dois civis mortos. Dois soldados e dois civis ficaram feridos no incidente. Horas mais tarde, um grupo de militantes armou uma emboscada contra uma patrulha do Exército indiano nos arredores de Doda. O tiroteio que se seguiu deixou um soldado morto e cinco feridos. Os militantes fugiram, aparentemente sem vítimas entre eles.