Choques no Afeganistão deixam cinco mortos Supostos rebeldes do Taleban atacaram um prédio do governo no sul do Afeganistão com foguetes e armas automáticas, desencadeando um tiroteio de quatro horas de duração que resultou na morte de três rebeldes e dois soldados afegãos, disse o governador da província de Kandahar, Hamidullah Kahn Tokhi. De acordo com ele, o ataque começou no fim da noite de ontem, no distrito de Chapan, província de Zabul, 250 quilômetros a nordeste de Kandahar. Tokhi disse que cerca de 80 guerrilheiros do Taleban participaram da ação. "Os soldados afegãos reagiram. Depois de quatro horas de tiroteio, os talebans fugiram", disse Tokhi. Segundo ele, os rebeldes esconderam-se numa região montanhosa próxima.