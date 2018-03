Choques sectários no Líbano matam 12 em 4 dias Pelo menos 12 pessoas já morreram em confrontos entre moradores de um bairro sunita (contrários a Bashar Assad) e de uma região alauita (pró-regime sírio) esta semana em Trípoli, cidade no norte do Líbano. Uma trégua acertada na quarta-feira foi rompida ontem, quando pelo menos uma pessoa foi morta na luta entre defensores e opositores de Assad. Desde segunda-feira, a região reproduz parte da guerra civil síria. Várias casas foram incendiadas e carros, destruídos. Imóveis foram abandonados pelos civis e o governo libanês precisou deslocar tanques para conter os grupos.