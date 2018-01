Chorando, Kirchner inaugura Museu da Ditadura Emocionado, com lágrimas nos olhos, o presidente Néstor Kirchner anunciou a transformação da Escola de Mecânica da Armada (ESMA) em um museu dedicado à memória das 30 mil vítimas da última ditadura militar (1976-83). O anúncio foi feito nesta quarta-feira, durante as comemorações dos 28 anos do golpe. A ESMA foi o maior centro de detenção e torturas da ditadura. Diante de milhares de pessoas reunidas nos jardins da ESMA, Kirchner pediu perdão em nome do Estado argentino, "por este ter calado sobre tantas atrocidades durante 20 anos de democracia", entre elas, as anistias aos militares envolvidos nas violações aos Direitos Humanos dos anos 70. "Não tenho ódio, mas não concordo com a impunidade", disse. Logo de manhã, Kirchner havia causado polêmica ao ordernar a remoção dos retratos dos ex-ditadores e generais Jorge Rafael Videla e Reynaldo Bignone do salão de honra de ex-diretores do Colégio Militar de El Palomar. "Proceda", disse laconicamente Kirchner ao general Roberto Bendini, o chefe do Estado Maior do Exército, para que este retirasse os quadros, em um gesto inusitado desde a volta da democracia, em 1983.