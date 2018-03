Chrétien sugere a FHC ação conjunta pela paz no Oriente Médio O primeiro-ministro do Canadá, Jean Chrétien, propôs hoje ao presidente Fernando Henrique Cardoso uma ação conjunta pela paz no Oriente Médio. A sugestão foi feita em telefonema, no início da tarde, de Chrétien a Fernando Henrique. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente ficou feliz com a proposta e informou ao primeiro-ministro canadense que durante toda a semana manteve contatos com vários líderes mundiais propondo ações conjuntas para que a paz na região seja alcançada. Fernando Henrique também informou que enviou uma mensagem ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, indicando a disposição do Brasil de cooperar no que for possível nos esforços por uma paz duradoura no Oriente Médio. Bush e Blair estão reunidos no Texas, Estados Unidos, num encontro de três dias para coordenar esforços para uma trégua entre palestinos e israelenses. De acordo com assessoria do presidente, Chrétien também disse que vai enviar mensagem no mesmo sentido a Bush e Blair.