Chuck Hagel inicia sua primeira viagem ao Oriente Médio

Em sua primeira visita à região como chefe do Pentágono, Hagel fará paradas em Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos. Todos são antigos parceiros dos Estados Unidos e estão preocupados com a ameaça do colapso da Síria e a suspeita de que o Irã busque uma arma nuclear.

Hagel foi alvo de críticas de alguns congressistas, que se opuseram à sua indicação para o cargo. Uma campanha pública, incomumente vigorosa, foi feita para impedir sua nomeação. Hagel foi acusado de ser "anti-Israel", algo que o senador republicano nega veementemente.

Os Estados Unidos concluem um acordo de armas avaliado em US$ 10 bilhões com Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos que vai fornecer a esse países uma série de armamentos, dentre eles mísseis e aviões. Durante suas escalas em cada um desses três países, Hagel deve discutir detalhes dos acordos de venda de armas.

A visita de Hagel a Israel ocorre um mês depois de o presidente Barack Obama ter estado em Jerusalém, para assegurar aos israelenses o comprometimento norte-americano com sua segurança e pedir novos esforços para o avanço as negociações de paz entre Israel e palestinos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Washington compartilha os temores de Israel sobre o conflito sírio, que representa uma ameaça direta ao país, especialmente se a Síria perder o controle sobre seu considerável arsenal de armas químicas.

A questão síria também deve estar no topo da agenda de Hagel durante seu encontro com autoridades jordanianas na capital do país, Amã. As informações são da Associated Press.