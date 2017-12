Churchill, Lady Di e Bush são parentes distantes A princesa Diana, Winston Churchill e George W. Bush são parentes distantes cujos laços familiares podem datar do século 15, garantem genealogistas. Pesquisadores do site norte-americano MyFamily.com, que tem permissão para publicar na Internet dados do censo britânico de 1841 a 1901, encontraram as raízes comuns do trio em Henry Spencer de Badby, Northamptonshire, que viveu entre 1420 e 1478 e foi casado com Isabella Lincoln. De acordo com a árvore genealógica publicada no site, um de seus filhos, William, inaugurou a linhagem da qual nasceram Winston Churchill e Diana, a princesa de Gales, cujo nome de solteira era Spencer. A filha do outro filho de Henry, John, causou-se com sir William Cope. Os descendentes desta linhagem estabeleceram no "Novo Mundo". Entre eles estava Anne Marbury, que mudou-se de Lincolnshire, na Inglaterra, para Massachusetts, nos Estados Unidos, durante o século 17. Harriet Fay, uma descendente direta, casou-se com James Bush, o tataravô do atual presidente norte-americano, informou o site.