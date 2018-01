Chuva ameniza os incêndios na Austrália A chuva que caiu na noite desta segunda-feira ao sul e a oeste de Sydney deram um respiro aos bombeiros que lutam contra os incêndios florestais desde a véspera do Natal. O parque nacional Blue Mountains, cerca de 80 km ao oeste de Sydney, foi a área mais favorecida pelas chuvas. Um porta-voz dos bombeiros informou que na maioria das regiões caiu muita água, mas que mesmo assim a situação ainda é preocupante. Em Shoalhaven, cerca de 200 km de Sydney, por exemplo, não choveu. Dois helicópteros americanos serão usados nesta terça-feira no combate ao fogo. "As chuvas trouxeram um grande alívio ao esforços para combater as chamas", disse o chefe dos bombeiros Phil Koperberg. Este é o incêndio mais grave na história da Austrália. Quase 20 mil pessoas entre voluntários e bombeiros já foram mobilizados nas operações contra os incêndios. Pelo menos 170 casas já foram destruídas e aproximadamente 500 mil hectares, ou 1,2 milhão de acres de floresta e campos foram queimados.