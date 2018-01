Chuva continua e deixa Bombaim debaixo d´água As chuvas obrigaram escolas a permanecerem fechadas pelo terceiro dia consecutivo em Bombaim, capital financeira da Índia, e a meteorologia prevê mais temporais na região. Em todo o país, já chega a 250 o número de mortos em decorrência das chuvas que começaram no mês passado. No oeste da China, as fortes chuvas mataram dez operários perto de uma ponte da ferrovia Lanzhou-Urumqi, na região de Xinjiang, informa a agência oficial de notícias Xinhua. O Paquistão, que também tem sido castigado na atual temporada asiática de chuvas, agora está sofrendo também com as ondas de calor. Dez pessoas morreram nos últimos dois dias no sul do país, informaram fontes médicas. Na cidade de Sukkur, situada na província de Sindh, as temperaturas chegaram a 46 graus Celsius.