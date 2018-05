Chuva de granizo fecha maior aeroporto de Moscou Uma chuva de granizo provocou o fechamento do maior aeroporto de Moscou, deixando também mais de 30 mil pessoas no subúrbio da capital da Rússia sem eletricidade. A chuva ocorreu na noite de ontem, deixando também as estradas escorregadias e prejudicando as linhas de transmissão de energia.