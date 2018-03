Chuva deixa 2 mortos e 140 desabrigados em Honduras Pelo menos duas pessoas morreram, uma está desaparecida e outras 7.447 foram prejudicadas ontem pelas chuvas em Honduras. A Comissão Permanente de Contingências informou que houve inundações nas províncias de Colón e Yoro, no norte do país. Segundo o órgão, 140 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Na semana passada, as chuvas causaram 34 mortes e prejudicaram mais de 600 mil pessoas. Foram inundados 90 mil hectares de plantações. O governo calculou o prejuízo em US$ 154 milhões.