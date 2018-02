Chuva diminui e São Paulo sai do estado de atenção O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, tirou do estado de atenção as zonas leste, sul, sudeste, oeste, centro da capital paulista e as marginais. Essas áreas foram atingidas hoje por pancadas de chuva com intensidade moderada e forte das 18h15 às 19h45.