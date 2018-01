Chuva em Recife provoca 46 deslizamentos de barreiras A chuva intensa que atingiu, durante toda a manhã de hoje, Recife e região metropolitana provocou 46 deslizamentos de barreiras, queda de quatro casas, alagamentos de ruas e de pontos comerciais, além de engarrafamentos. A Comissão de Defesa Civil de Pernambuco registrou mais de trezentas ocorrências, a maioria na zona norte. Em Olinda, segundo informa a Agência Brasil, a queda de uma marquise em uma área comercial danificou quatro carros e duas lojas, mas não houve registro de vítimas. De acordo com Ednaldo Araújo, do Instituto de Meteorologia, as chuvas devem continuar nos próximos três meses, com períodos de melhoria. Ele disse que as precipitações, superiores a mil milímetros, registradas do início do ano até agora, já ultrapassam a média histórica do período.