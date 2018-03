Chuva força remoção de sobreviventes de tremor na China

Cem mil sobreviventes do terremoto que atingiu o sudoeste da China em 12 de maio tiveram que ser transferidos para áreas não ameaçadas por deslizamentos de terra, por causa das chuvas de monção que caem no país. O temporal que atinge o sul da China desde o início do mês ocasionou a morte de 63 pessoas e afeta mais de 17 milhões de habitantes em toda a região, incluindo a devastada província de Sichuan. Segundo informa a agência oficial Xinhua, as chuvas torrenciais na região tibetana de Aba, epicentro do terremoto, obrigaram a evacuar na noite de quarta-feira os últimos 72 mil residentes em perigo, que se juntam aos realocados desde o domingo passado. Dentro do plano de evacuação se inclui a instalação de 34 mil tendas de campanha e a construção de 2.458 casas provisórias, segundo as autoridades locais. Uma das principais ameaças com a chegada das chuvas era o transbordamento de 34 lagos formados pelo terremoto na zona montanhosa ao pé do Himalaia, que ameaçavam milhões de pessoas, mas já foram desativados, em sua maioria, por engenheiros e tropas do Exército. Mesmo assim, a Federação Internacional da Cruz Vermelha em Pequim advertiu que a chegada das chuvas a Sichuan representa um enorme obstáculo para a entrega da ajuda humanitária e para a reconstrução da zona, objetivos prioritários neste momento. Centenas de milhares de pessoas removem escombros e participam de trabalhos humanitários e de reconstrução em Sichuan há um mês. O esgotamento causou nesta quarta a morte de um soldado de 26 anos do Exército, que faleceu, segundo fontes militares, "por uma perda de sangue nos pulmões provocada por excesso de trabalho". Ao mesmo tempo, as réplicas após o forte terremoto de 8 graus de magnitude não param de ocorrer, e as duas últimas foram registradas na quarta, na famosa ferrovia Qinghai-Tibete, que transcorre a maior altitude do mundo. Os últimos números do sismo indicam que cerca de 70 mil pessoas morreram, outras 17.415 continuam desaparecidas e 374 mil ficaram feridas pelo terremoto de 12 de maio, enquanto as perdas econômicas são avaliadas em US$ 73 bilhões. Já os mortos pelas chuvas na província mais afetada, Cantão, chegam a 23, o que eleva o saldo nacional para 63 mortos, com 13 desaparecidos e 1,66 milhão de evacuados em todo o país, segundo o Ministério de Assuntos Civis.