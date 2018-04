Chuva forte derruba casa de praia nos EUA

Uma família no Estado do Oregon, no Estados Unidos, viu sua casa de praia ser derrubada pelas chuvas fortes que atingem o país.

A cabana de madeira estava construída em um nível um pouco mais alto do que o mar da praia de Washaway, mas sucumbiu à maré alta e à chuva nas primeiras horas do último domingo.

Ao perceber que a construção estava a ponto de cair, na semana passada, a família Grant esvaziou a casa.

Membros da família disseram que perder a cabana foi como perder um ente querido. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.