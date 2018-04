Chuva mata 5 no Peru e isola turistas em Machu Pichu Pelo menos cinco pessoas morreram devido às chuvas que atingem a região de Cuzco, no Peru. Quase 2 mil turistas estão ilhados desde domingo na cidade histórica de Machu Picchu e em Águas Calientes. Segundo relatos, o cenário no país é de povoados alagados, pontes destruídas e casas derrubadas por inundações.