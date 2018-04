Chuva mata 70 e desabriga 8.400 na África do Sul

As famílias desabrigadas estão atualmente vivendo em barracões comunitários ou tendas e estão recebendo comida. O ministro da Governança Cooperativa e Assuntos Tradicionais da África do Sul, Sicelo Shiceka, disse que os prejuízos com as enchentes estão estimados em US$ 51 milhões até o momento, com os dados de algumas províncias ainda não computados.

Em Moçambique, dez pessoas morreram em decorrência das enchentes com mais de 10 mil sendo retidas de suas casas. Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue também foram afetadas pelas chuvas fortes. Embora ainda não haja registros de maiores incidentes nestes países, as pessoas que vivem em áreas mais baixas já foram avisadas para deixarem suas casas. As informações são da Dow Jones.