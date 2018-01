Chuva no Quênia deixa milhares desabrigados Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e pelo menos 30 perderam a vida em meio às enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingiram o Quênia nos últimos dias, levando ao desabamento de pontes, inutilizando estradas e inundando aldeias inteiras, informou um funcionário da Cruz Vermelha Internacional. Quase duas semanas consecutivas de chuvas causaram deslizamentos que prejudicaram o sistema de tratamento de água de Nairóbi. Calcula-se que pelo menos um terço dos 3 milhões de habitantes da capital queniana estejam sem água, informou o jornal Daily Nation. O oeste do Quênia aparentemente é a região mais afetada pelas enchentes. Mais de 15.000 pessoas deixaram a região nas últimas duas semanas, disse Mary Kuria, secretária-geral da Cruz Vermelha do Quênia. Equipes da organização humanitária foram enviadas às regiões atingidas, afirmou. O governo queniano também enviou uma equipe à região para averiguar os danos causados pelas chuvas.