Chuvas afetam Índia, Bangladesh, Nepal, China e Vietnã A estação das chuvas está levando destruição e morte à Índia, Bangladesh, Nepal, China e Vietnã. As autoridades indianas estimam em 290 o número de mortos e em cerca de 10 milhões o de diretamente afetados. O maior número de mortos ocorreu no Nepal, onde 424 pessoas morreram e 8 milhões foram afetadas pela calamidade. Em Bangladesh, a situação é dramática na Baía de Bengal. Morreram 157 pessoas e 7 milhões estão desabrigadas. Os danos são elevados também nas províncias centrais da China. As enchentes afetaram 100 milhões de chineses. Pelo menos 150 morreram. Os prejuízos são estimados em US$ 2,2 bilhões. No Vietnã, o Exército retirou 100 mil pessoas das áreas alegadas. Ali, eleva-se a 32 o número de mortos.