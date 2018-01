Chuvas aliviam calor na Índia Chuvas de monções caíram sobre o sudoeste da Índia hoje, aliviando uma onda de calor que já deixou pelo menos 638 mortos em todo o país - 622 apenas no Estado sulista de Andhra Pradesh. Autoridades consideraram as altas temperaturas uma "calamidade natural". Segundo habitantes do sul do país, o calor foi tão intenso que pássaros caíam mortos das árvores. Segundo um funcionário responsável pela ajuda estatal, D.C. Roshaiah, em Andhra Pradesh os termômetros chegaram a marcar a temperatura recorde de 51ºC. As principais vítimas de uma semana de calor foram a população mais pobre, os idosos, agricultores e condutores de riquixás.