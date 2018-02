Chuvas atrapalham resgates na China; mortos chegam a 12 mil O número de mortos do pior terremoto na China em três décadas saltou para pelo menos 11.921, disse uma importante autoridade de análise de desastres na terça-feira, enquanto as tempestades afetavam as equipes de resgate nas áreas devastadas. A mídia local indicou que o número de mortos do terremoto de magnitude 7,9 deve crescer ainda mais. A agência de notícias Xinhua disse que 10 mil pessoas estão soterradas somente na área de Mianzhu, no sudoeste da província de Sichuan. As tropas também chegaram pela primeira vez ao condado de Wenchuan, o epicentro do terremoto. "O número de mortes do desastre já chegou a 11.921", disse Wang Zhenyao, chefe de atendimento em desastres do Ministério de Assuntos Civis, a repórteres. "A primeira prioridade é salvar pessoas... Enquanto houver um fio de esperança, tentaremos salvá-los", disse Wang, acrescentando que a maior ameaça à vida agora são os deslizamentos de terra. Não ficou imediatamente claro se o número divulgado por Wang diz respeito somente à província de Sichuan. Centenas de outros morreram em províncias vizinhas. Um forte terremoto posterior atingiu Chengdu, capital de Sichuan, na tarde de terça --foi um dos mais de 1.950 pequenos tremores que ocorreram no dia, o que preocupou os moradores. "Os funcionários de escritórios no centro comercial de Chengdu foram às ruas depois do terremoto", disse a Xinhua, acrescentando que este foi o maior tremor desde o de segunda-feira. Segunda a Xinhua, uma autoridade da agência sismológica oficial disse que tremores mais fortes ainda podem acontecer em Sichuan. Os hotéis de Chengdu fizeram com que seus hóspedes ficassem nos andares mais baixos. Na terça, fortes tempestades e estradas interrompidas atrapalharam a chegada às áreas mais afetadas pelo terremoto. O premiê Wen Jiabao, visitando Schuan, ordenou que as tropas abrissem o caminho nas estradas que levam a Wenchuan, área montanhosa a cerca de 100km de Chengdu. Os danos causados pelo terremoto de segunda-feira deixaram a área, que fica a cerca de 1600 quilômetros de Pequim, completamente interrompida. Além disso, a chuva e as nuvens pesadas sobre a província conhecida pelas reservas de ursos panda significam que os helicópteros militares enviados à área não vão poder pousar.