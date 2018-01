Chuvas causam mais 13 mortes na Ásia Chuvas de monção causaram enchentes que deixaram submersas amplas áreas de Índia e Bangladesh, causando a morte de mais 13 pessoas, disseram autoridades locais neste sábado. Ao todo, mais de 400 pessoas já perderam a vida no sul da Ásia desde o início das chuvas, em junho. Hoje, foram registradas mais dez mortes em Bangladesh e três na Índia. No Japão, as fortes chuvas da última semana resultaram na morte de 14 pessoas. Na Rússia, fortes ventos causaram a morte de seis pessoas na Sibéria.