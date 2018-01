Chuvas causam mortes na Coréia do Sul Pelo menos 15 pessoas morreram e cerca de oito estão desaparecidas devido às fortes chuvas que caem desde ontem, no centro da península coreana. Além disso, a Defesa Civil coreana informou que 980 pessoas estão desabrigadas desde a noite de sábado e os danos materiais causado pela catástrofe natural no país são consideráveis. As chuvas causaram deslizamentos de terra e algumas pessoas morreram foram eletrocutadas. Segundo os meteorologistas, na noite deste sábado desabou sobre a cidade de Seul e imediações cerca de 285 cm3 de água.