Chuvas causam pelo menos 23 mortes na França As chuvas torrenciais que nos últimos dois dias castigaram o sul da França já causaram pelo menos 23 mortes, informaram hoje autoridades. Ao mesmo tempo, grupos de resgate buscam por dezenas de pessoas consideradas desaparecidas na região. Centenas de milhares de casas continuam sem eletricidade ou telefone. Por outro lado, o serviço de trens, que fora interrompido pelas águas, estava sendo restabelecido entre os maiores pontos, tais como Nimes, Montpellier e Avignon, informou a agência ferroviária estatal. O primeiro-ministro francês, Jean-Pierre Raffarin, e o ministro do Interior, Nicolas Sarkozy, sobrevoaram de helicóptero a área atingida pelas chuvas e visitaram vítimas das inundações. "Estamos aqui para mostrar a solidariedade nacional", disse Raffarin em Villevielle, localidade próxima à cidade medieval de Sommiers. Segundo o premier, o governo deverá liberar uma cifra inicial de 10 milhões de euros (US$ 9,8 milhões) em ajuda estatal para a região afetada. Outros 500 milhões de euros deverão ser enviados às vítimas pela União Européia. Numerosos rios nas regiões de Gard, Vaucluse e Héraut transbordaram e vários diques romperam após o início das chuvas no domingo. Hoje, com uma melhora do tempo, foi iniciado o trabalho de limpeza e buscas. A maioria dos mortos era da região de Gard, onde está localizada a cidade turística de Nimes, famosa por suas ruínas romanas. De acordo com autoridades, as ruínas permanecem intactas. Funcionários de grupos de resgate na vila de Aramon, próxima a Nimes, uma das mais atingidas pelas águas, buscavam cerca de 30 pessoas que ainda não haviam sido localizadas. A vila ficou submersa depois do rompimento de uma represa nesta madrugada.