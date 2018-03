Chuvas causam quatro mortes na França e uma na Suíça Uma mulher morreu e três crianças ficaram feridas em incidentes distintos provocados pelas fortes chuvas que se abateram sobre a Suíça na tarde de hoje, informaram autoridades. A mulher, uma suíça de 38 anos, estava em um camping em Jona, próximo a St. Gallen, no leste da Suíça, quando uma rajada de vento derrubou um trailer sobre ela, esmagando-a. As crianças estavam andando em uma rua suburbana de Zurique quando uma árvore caiu sobre elas. Uma garota de 12 anos ficou seriamente ferida enquanto que as outras duas, de 11 e 12, tiveram apenas arranhões. Na região oeste da França, fortes chuvas derrubaram árvores, devastaram plantações e causaram pelo menos quatro mortes, disseram autoridades. Dezenas de feridos foram internados e milhares de pessoas tiveram que procurar refúgios improvisados quando as tormentas atingiram a costa atlântica do país, muito procurada pelos turistas nesta época do ano.