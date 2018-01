Chuvas da Argentina deixam 100 mil desabrigados Mais de 100 mil pessoas foram retiradas de suas casas na província de Santa Fe por causa da enchente do rio Salado. As fortes chuvas, que não param de cair há uma semana, causaram um aumento de oito metros no nível do rio. Até a noite desta quarta-feira, as enchentes haviam provocado a morte de duas pessoas e o desaparecimento de outras cinco. Na capital da província, que também se chama Santa Fe, milhares de pessoas estão refugiadas nos telhados das casas, sem poder sair. Diques feitos às pressas com sacos de areia não conseguiram deter o avanço do rio, que já inunda as ruas do centro da capital, cercando a ?Casa Gris?, nome do palácio do governador. Santa Fe, uma das províncias mais ricas da Argentina, é governada pelo ex-piloto de Fórmula 1 Carlos Reutemann. Segundo ele, "em quase 500 anos de história de Santa Fe, nunca houve uma enchente dessas dimensões. Acho que a situação vai piorar mais ainda". O presidente Eduardo Duhalde enviou tropas do Exército e 14 toneladas de alimentos para Santa Fe.