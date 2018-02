Chuvas de granizo matam 12 pessoas no sul da China As chuvas de granizo que atingiram o sul da China nesta semana deixaram 12 mortos, centenas de outros feridos e provocaram prejuízos de dezenas de milhões de dólares. De acordo com a Xinhua, nove pessoas foram mortas na cidade de Dongguan, no sul da província de Guangdong, depois da tempestade de granizo de quarta-feira. A agência oficial de notícias informou ainda que 272 pessoas ficaram feridas em decorrência do mau tempo, que gerou perdas de 357 milhões de yuans (US$ 57,5 milhões).