Chuvas de monção antecipadas causam 45 mortes na Índia Chuvas de monção chegaram com três semanas de antecedência à Índia e resultaram na morte de pelo menos 45 pessoas em Kerala, no sul do país, disse hoje um ministro de governo. Deslizamentos de terra e inundações destruíram mais de 500 casas. Mais de mil pessoas foram obrigadas a buscar refúgio em 12 acampamentos de emergência preparados durante a semana no Estado de Kerala, disse o ministro K. M. Mani à The Associated Press. Pelo menos 16 pescadores estão desaparecidos nos distritos de Calicut, Kannur e Kasargode, que receberam até 20 centímetros de chuvas durante o mês, informou o Departamento de Meteorologia de Kerala. Trata-se da maior precipitação registrada em junho nos últimos 15 anos. A média de chuvas para junho no Estado é de 11 centímetros. Apesar de as chuvas de monção terem chegado com antecedência, especialistas prevêem que elas não serão mais graves que nos anos anteriores.