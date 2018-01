Chuvas de monção causam mais mortes no sul da Ásia Autoridades recolheram mais de 100 cadáveres no leste da Índia, enquanto que outras 58 pessoas morreram pelas enchentes em Bangladesh, elevando o número de mortos pelas chuvas de monção para cerca de 1.100 no sul da Ásia. Os cadáveres encontrados na Índia, já em estado de putrefação, foram recolhidos no Estado de Bihar depois de quatro dias de estiagem, informou Upendra Sharma, do departamento estadual de ajuda humanitária. Em Bangladesh, onde dois terços do país estão submersos, as mortes mais recentes ocorreram por afogamento, doenças e picadas de cobra. Os rios que cortam a capital, Daca, transbordaram, deixando 40% dos 10 milhões de habitantes desabrigados. As chuvas de monção já causaram a morte de 686 pessoas na Índia, 285 em Bangladesh, 102 no Nepal e cinco no Paquistão.