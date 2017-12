Chuvas deixam 20 mortos e 190 mil desabrigados na Indonésia A situação em Jacarta piorou neste domingo pelas contínuas chuvas torrenciais que castigam a região da capital indonésia. Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 190 mil estão desabrigadas. Segundo a agência de notícias "Antara", as fortes chuvas provocaram o transbordamento de vários rios que cruzam a capital, e as equipes de resgate tiveram que improvisar balsas com pedaços de madeira para suas operações de salvamento. As forças de segurança reforçaram com cerca de sete mil policiais os trabalhos de ajuda, que se somaram aos 2.100 soldados postados desde a sexta-feira na capital, onde foi estabelecido o alerta máximo. A agência de meteorologia advertiu que as chuvas continuarão durante todo o dia na região. Enquanto isso, os refugiados se acumulam em escolas, mesquitas e outras instalações das zonas altas da cidade, depois que algumas áreas de Jacarta fiaram sob até três metros de água. As enchentes também afetaram o fornecimento de energia elétrica, as telecomunicações e estradas de Jacarta.