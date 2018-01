Chuvas deixam 235 mortos na Argélia Fortes chuvas acompanhadas de intensos ventos nos últimos dois dias provocaram grande destruição no norte da Argélia, fazendo desabar casas, inundando rodovias e matando 235 pessoas, informaram autoridades. As chuvas que tiveram início na sexta-feira também deixaram pelo menos 250 feridos, informou a Autoridade de Defesa Civil do país.