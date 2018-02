Chuvas deixam 25 mortos e milhares sem luz no Japão

Ordens de abandono das áreas atingidas emitidas neste sábado para cerca de 250 mil pessoas foram em boa parte suspensas neste domingo, após as chuvas diminuírem, permitindo que muitas pessoas voltassem para casa. No entanto, milhares continuam sem energia por causa da queda de barreiras e de árvores que bloquearam estradas em locais montanhosos.

Cerca de 21 pessoas morreram na localidade de Kumamoto, que foi mais duramente atingida. Quatro outras perderam a vida em Oita e Fukuoka, no sul da ilha de Kyushu. Mais sete pessoas estão desaparecidas e a maioria das vítimas tinha por volta de 70 ou 80 anos.

Também houve inundações em Kyoto, a antiga capital do Japão. Segundo a agência de meteorologia japonesa, os piores momentos já ficaram para trás, mas ainda há previsão de chuvas até segunda-feira. As informações são da Associated Press.